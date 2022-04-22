TUSAŞ'ta 23 çocuğa helikopter turu

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile bir araya gelen 23 çocuk, 'R44' tipi helikoptere binip, tur attı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenledikleri etkinlik kapsamında, 23 ilkokul öğrencisi ile TUSAŞ'ı ziyaret etti. Çocuklar, burada SSB Başkanı İsmail Demir ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile bir araya geldi. Demir, çocuklarla tek tek sohbet ederek, hayallerini dinledi. Sohbetin ardından Demir ve beraberindeki heyet ile çocuklar, uçuş alanına geçti. Burada sergilenen yerli ve milli Gökbey helikopter, T70 helikopter, ANKA İHA ve AKSUNGUR SİHA ile ilgili çocuklara bilgi verildi.

Öte yandan çocuklar için 'Hürkuş' ile gösteri uçuşu gerçekleştirildi ardından heyecanla helikoptere binmeye bekleyen çocuklar, ikili gruplar halinde 'R44' tipi helikopterle havada 15 dakikalık turlar attı. İlk turda İsmail Demir, Temel Kotil ve Abdullah Özdemir de helikopterlere binerek çocuklara eşlik etti. Çocuklar, helikoptere bindikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

'SAVUNMA SANAYİMİZİN KAPILARI ÖĞRENCİLERİMİZE AÇIK'

SSB Başkanı İsmail Demir, çocuklarla bir arada oldukları için mutlu olduklarını söyleyerek "Yarın 23 Nisan ve çocuklarımız şu an burada uçaklar ile helikopterleri görüyorlar. Biz uçak mühendisliği bölümü öğrencisiyken bile 3'üncü sınıfta ancak uçak görebildik. Çocuklarımız bu yaşlarda böyle fırsatları elde ediyor. Ufukları açılsın; ancak hangi meslekleri seçecekleri kendilerine bağlı. Teknolojinin ne olduğunu ve ülkemizde neler yapıldığını dokunarak görüyorlar. İletişim çağında birçok şeye online olarak erişebiliyorlar; ama görmek farklıdır. Asıl mesele bir heyecan oluşturmaktı. 23 Nisan vesilesiyle buradayız; ama TUSAŞ ve tüm savunma sanayimizin kapıları öğrencilerimize açık. Ziyaretler planlayabilirler. Dokunmak, görmek ve ideallerini ona göre şekillendirmek, geleceğe hazırlanmak anlamında önemli. Geleceğin Türkiye'sinin çok daha iyi yerlerde olacağını, çocuklarımızın omuzlarında çok daha iyi yerlere yükseleceğini umuyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel