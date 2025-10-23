Haberler

TUSAŞ şehitlerini andı (2)

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TUSAŞ: ONLARIN HAYALİNİ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZTUSAŞ'ın sosyal medya hesabından, şehitler için yapılan anma töreninden görüntüler paylaşıldı.

Tusaş : ONLARIN HAYALİNİ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ

Tusaş'ın sosyal medya hesabından, şehitler için yapılan anma töreninden görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda, "Beş kahramanımızı, Ankara Kahramankazan yerleşkemizde düzenlenen törenle andık. Aziz hatıralarını gönüllerimizde yaşatacak, onların hayallerini geleceğe taşıyacağız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak

Trump bombayı patlattı: Yakında o ülkeye kara operasyonu olacak
Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı

Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı
Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı

Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
Tarihe geçti! 39'luk Dzeko durdurulamıyor

39'luk Dzeko durdurulamıyor! Golünü attı, tarihe geçti
Fenerbahçe, Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle devirdi

Fenerbahçe hakemi de yendi, Avrupa'da uçuşa geçti
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Szymanski'den Kerem Aktürkoğlu sevinci

Maça damga vuran hareket
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Yol ortasında öldüresiye dayak kamerada

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Yol ortasında öldüresiye dayak
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.