Haberler

TUSAŞ, Kahramankazan'daki terör saldırısında şehit olanları anıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRK Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Kahramankazan ilçesindeki merkez yerleşkesine geçen yıl düzenlenen terör saldırısının 1'inci yılında, şehitlerini andı.

TÜRK Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. ( Tusaş ), Kahramankazan ilçesindeki merkez yerleşkesine geçen yıl düzenlenen terör saldırısının 1'inci yılında, şehitlerini andı.

İnsansız hava araçları ANKA ve AKSUNGUR, taarruz helikopteri ATAK, genel maksat helikopteri GÖKBEY, temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı HÜRKUŞ, ileri seviye jet eğitim uçağı HÜRJET ve milli muharip uçak KAAN gibi projelerin geliştirilip üretildiği TUSAŞ'a, 23 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen terör saldırısının üzerinden 1 yıl geçti. TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından, şehitleri hatırlatan video paylaşıldı. 'Unutmadık, unutmayacağız' başlığı ile yapılan paylaşımda, "Şehitlerimiz Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan'ı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyor, özlemle yad ediyoruz. Onları, kalplerindeki vatan sevgisi, çalışma azimleri, ülkemiz için ortaya koydukları emek ve gayretleriyle daima hatırlayacak; aziz hatıralarını yaşatmak için daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz. Şehitlerimizin mekanları cennet, kabirleri nur, ruhları şad olsun" ifadeleri kullanıldı.

Videoda; mühendis Zahide Güçlü Ekici için "6 gün sonra, ilk yerli ve milli helikopterimiz GÖKBEY'i, jandarmamıza teslim edecekti", güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan için "82 gün sonra ANKA 3'ün dahili istasyonundan gerçekleştirdiği atışla, bir ilke şahitlik edecekti", teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz için "203 gün sonra, HÜRJET ihracatının imza töreninde başarıya tanık olacaktı", kalite kontrol görevlisi şehit Cengiz Coşkun için "231 gün sonra, milli savaş uçağımız KAAN'ın ilk satış sözleşmesi imzalanacak, gururla izleyecekti", taksi şoförü Murat Arslan için "Ömrü boyunca ülkemiz için elde ettiğimiz başarılarla her gün göğsü kabaracaktı" denildi. Videonun sonunda ise "Onlar bugünleri göremese de biz hayallerini semaya taşıdık" ifadeleri yer buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Foseptik çukuruna düşen iki kişi hayatını kaybetti

Akılalmaz olay! Girdikleri çukurdan çıkamadılar
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
5 gündür bu şekilde! Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar

Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar
35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı
Osimhen'den Burak Yılmaz sorusuna efsane yanıt

Sorulan soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
Altay'dan Karşıyaka'ya derbi jesti

Merakla beklenen derbi öncesi rakibe büyük jest
Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama

8 gündür yaşam savaşı veriyor! Menajerinden yeni açıklama
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor

Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Türkiye'de genel af veya infaz indirimi gündemde değildir

Genel af mı geliyor? Erdoğan'ın başdanışmanından iddialara net yanıt
CHP'de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti

CHP'de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.