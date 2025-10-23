TUSAŞ, Kahramankazan'daki terör saldırısında şehit olanları anıyor

TÜRK Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. ( Tusaş ), Kahramankazan ilçesindeki merkez yerleşkesine geçen yıl düzenlenen terör saldırısının 1'inci yılında, şehitlerini andı.

İnsansız hava araçları ANKA ve AKSUNGUR, taarruz helikopteri ATAK, genel maksat helikopteri GÖKBEY, temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı HÜRKUŞ, ileri seviye jet eğitim uçağı HÜRJET ve milli muharip uçak KAAN gibi projelerin geliştirilip üretildiği TUSAŞ'a, 23 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen terör saldırısının üzerinden 1 yıl geçti. TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından, şehitleri hatırlatan video paylaşıldı. 'Unutmadık, unutmayacağız' başlığı ile yapılan paylaşımda, "Şehitlerimiz Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan'ı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyor, özlemle yad ediyoruz. Onları, kalplerindeki vatan sevgisi, çalışma azimleri, ülkemiz için ortaya koydukları emek ve gayretleriyle daima hatırlayacak; aziz hatıralarını yaşatmak için daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz. Şehitlerimizin mekanları cennet, kabirleri nur, ruhları şad olsun" ifadeleri kullanıldı.

Videoda; mühendis Zahide Güçlü Ekici için "6 gün sonra, ilk yerli ve milli helikopterimiz GÖKBEY'i, jandarmamıza teslim edecekti", güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan için "82 gün sonra ANKA 3'ün dahili istasyonundan gerçekleştirdiği atışla, bir ilke şahitlik edecekti", teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz için "203 gün sonra, HÜRJET ihracatının imza töreninde başarıya tanık olacaktı", kalite kontrol görevlisi şehit Cengiz Coşkun için "231 gün sonra, milli savaş uçağımız KAAN'ın ilk satış sözleşmesi imzalanacak, gururla izleyecekti", taksi şoförü Murat Arslan için "Ömrü boyunca ülkemiz için elde ettiğimiz başarılarla her gün göğsü kabaracaktı" denildi. Videonun sonunda ise "Onlar bugünleri göremese de biz hayallerini semaya taşıdık" ifadeleri yer buldu.