TUSAŞ, Milli Muharip Uçak için Yıldırım tesisi yapıyor! - Haberler

Bugün TUSAŞ tarafından yapılan bir paylaşımda, bir süre önce inşasına başlanan Yıldırım Test Tesisi çalışmalarında gelinen son nokta paylaşıldı. Ayrıca ne zaman açıldığı, hangi amaçlar ile hangi araçlar üzerinde testler yapılacağı da netlik kazandı.

TUSAŞ, Yıldırım Test Tesisi için 2023'ü gösterdi!

TUSAŞ tarafından önümüzdeki yıla kadar inşası tamamlanacak Yıldırım Test Tesisi, Savunma Sanayii için oldukça kritik bir öneme sahip. Özellikle de Milli Muharip Uçak gibi 5. nesil savaş jeti yapmak isteyen ülkeler için olmazsa olmaz diyebiliriz.

Tabii yalnızca MMU değil, başka tip uçaklar, jetler, İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere çeşitli füzeler ve roketler de burada test edilecek. Asıl amacı ise yüksek irtifada seyir halindeyken olası bir yıldırım çarpması sonucu uçuş güvenliğini koruyup koruyamayacağı ve de fiziksel zarar ya da elektromanyetik etkileşim olup olmayacağı bu sayede anlaşılacak.

Milli Muharip Uçak için motor teslimatı yapıldı: Üretim başlıyor!

Yukarıdaki görselde tesis binalarından birinin kaba inşaatın neredeyse tamamlandığını görüyoruz. Fakat hemen yanında bir blok daha inşa ediliyor. Ayrıca altyapı çalışmaları ve yüksek akım üretebilen, yani uçakların üzerine yıldırım atabilen cihazların kurulumu önümüzdeki yıl içerisinde başlayacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

Savunma sanayii ve ülkemiz için yüksek teknolojileri içeren yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Milli Muharip Uçak başta olmak üzere tüm özgün ürünlerimizin testlerini yerli olarak yapabileceğimiz bir tesisi daha ülkemize kazandıracak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

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