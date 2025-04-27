TUSAŞ, KAAN Projesine Destek Veren İsmet Bilgin'i Ağırladı

TÜRK Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Samsun'da yaşayan ve Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı 'KAAN' projesi için Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışta bulunan İsmet Bilgin'i (81) tesislerinde ağırladı.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Samsun'da yaşayan İsmet amcamız, ülkemizin havacılık hayaline ortak olarak KAAN projemiz için Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımıza bağışta bulundu. Bu desteğine teşekkür etmek üzere kendisini tesislerimizde ağırladık, KAAN'la bir araya getirdik. Milli havacılığımızın yükselişine katkı sunan tüm bağışçılarımıza minnettarız" denildi.