Haberler

TUSAŞ Baş Test Pilotu Murat Özpala, OMÜ Öğrencileriyle Buluştu

TUSAŞ Baş Test Pilotu Murat Özpala, OMÜ Öğrencileriyle Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin baş test pilotu Murat Özpala, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen 'Cross The Limits' etkinliğinde öğrencilerle havacılık deneyimlerini paylaştı ve kariyer tavsiyeleri verdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) baş test pilotu olarak görev yapan Murat Özpala, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, OMÜ Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Cross The Limits" etkinliği, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Özpala, burada havacılık sektöründeki deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak, test pilotluğu süreci, uçuş güvenliği ve havacılıkta kariyer planlaması konularında bilgi verdi, tavsiyelerde bulundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, etkinliğin sınırları aşmanın, cesaretle ilerlemenin ve hayal gücünün gücüne inanmanın simgesi olduğunu dile getirerek, "GÖKBEY, HÜRKUŞ ve milli muharip uçak gibi projeler yalnızca mühendislik başarısı değil, aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlığına, öz güvenine ve teknolojik egemenliğine atılmış stratejik adımlardır." dedi.

Türk havacılığının öncülerinden Vecihi Hürkuş'u anan Kurnaz, "Kariyeri boyunca farklı tipte uçakları uçuran, kendi uçağını üreten büyük öncü Vecihi Hürkuş'u rahmet ve saygıyla anıyorum. Bugün Türk Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil eğitim uçağı HÜRKUŞ, onun adını ve vizyonunu yaşatmaktadır." diye konuştu.

Kurnaz, Türk havacılığının gelişimine sunduğu katkı ve öğrencilere aktardığı bilgi dolayısıyla Özpala'ya teşekkür etti.

Etkinlik sonunda Özpala'ya teşekkür plaketi verildi. Ayrıca kulüp danışmanı Prof. Dr. Sermin Elevli ve önceki dönem kulüp başkanı Eda Yılmaz'a da desteklerinden ötürü plaket sunuldu.

Programa OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topcu, rektör danışmanı Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
'Cumhur İttifakı'nda çatlak var' iddialarına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt

"Cumhur İttifakı'nda kriz var" iddiasına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
3 ilimiz resmen dondu! Termometreler eksi 7'yi gösterdi

3 ilimiz resmen dondu! Araçları böyle korumaya çalıştılar
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
Robert De Niro'nun torununun ölümünde sahte ilaç şüphesi

Ünlü ismin torununun ölümünde yeni iddia! Tutuklandılar
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Beşiktaş'ın acı günü: Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş yasta! Emektar futbolcu genç yaşta hayatını kaybetti
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Yok böyle şaka! Samsunsporlu oyuncular kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar

Kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes Antik Kenti artık gece de gezilebilecek

Tarihte paranın ilk basıldığı yerde yeni dönem
Günlerdir haber alamadığı oğlunu ölü buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı

Oğlunun cansız bedenini buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.