TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısında Yaralananların Durumu Açıklandı

(ANKARA) – Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi ( Tusaş ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 15'inin taburcu edildiğini, 7 kişinin tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerini yönelik terör saldırısında yaralananların son durumuna ilişkin bilgi verdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi, 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.