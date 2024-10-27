TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısında Yaralananlardan 16'sı Taburcu Edildi

SAĞLIK Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 16'sının taburcu edildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 16'sı taburcu edildi. 6 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.