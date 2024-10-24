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TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı: 5 Ölü, 22 Yaralı

TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı: 5 Ölü, 22 Yaralı
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Kahramankazan'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı, erkek teröristin PKK üyesi olduğu belirtildi.

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Olay yerinden çeşitli görüntüler

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin ( Tusaş ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine düzenlenen terör saldırısında 5 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi ( Tusaş ) tesislerine yönelik terör saldırısında 5 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çarşamba günü yaptığı açıklamada TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine düzenlenen terör saldırısında biri kadın biri de erkek olmak üzere iki saldırganın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Yerlikaya, Perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, erkek teröristin PKK terör örgütü üyesi olduğunu, diğer kadın teröristin ise kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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