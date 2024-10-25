TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısında Yaralananlardan 14'ü Taburcu Edildi

(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaştan 14'ünün taburcu edildiğini, 8 vatandaşın tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananların durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 14'ü taburcu edildi. 8 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.