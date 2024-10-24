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TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısına Tepkiler

TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısına Tepkiler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ'a yönelik saldırı hakkında açıklama yaparak terörle mücadele kararlılıklarını vurguladılar. Kurtulmuş, saldırının iyi planlanmış bir terör eylemi olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Tusaş'a terör saldırısına ilişkin Kahramankazan'daki yerleşkesinde açıklama yaptı. Yılmaz, "Terörle ve terörün arkasındaki odaklarla en etkili şekilde mücadele etmeye devam edeceklerini" vurgularken; Kurtulmuş, "Şunu ifade etmek isterim ki bu saldırı tesadüfi değildir. Hem zamanlaması hem seçilen mekan itibariyle iyi çalışılmış, iyi hazırlanmış bir terör saldırısı" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tusaş'ın Kahramankazan'daki yerleşkesini ziyaretin ardından  açıklama yaptı.

Cevdet Yılmaz, şunları söyledi:

"Dün hain bir terör saldırısı yaşandı. Milli birliğimize, huzurumuza ve hepimizin iftihar ettiği savunma sanayimize dönük bir saldırı olmuştur. Terörün bizi sevk etmek istediği bir yer var şüphesiz. Terörü yapanlar, bunu araç olarak kullananlar, bir gaye ile bir amaçla bunu yapıyorlar. Biz ise onların bu amaçlarının tam tersiyle hareket edeceğiz. Bunun açık ve net bir şekilde bilinmesini isteriz. Biz kardeşliğimizi daha çok yücelteceğiz, milli birliğimizi, berberliğimizi çok daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz.

Biz savunma sanayimizin kahraman çalışanları ve gurur duyduğumuz firmalarıyla birlikte hükümet olarak daha büyük azimle daha büyük kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu terörü yapanlar neyi murat ediyorlarsa biz onun tam aksini gerçekleştireceğiz. Ülkemiz bu konuda çok deneyimli, çok acılar yaşadı.Savunma Sanayimiz çok daha güçlü bir şekilde yarınlara ulaşacaktır.

Bir kez daha savunma sanayimizin çalışanları başta olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı diliyorum. Terörle ve terörün arkasındaki odaklarla, terörü araç olarak kullananlarla, en etkili şekilde mücadele etmeye devam edeceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum."

Kurtulmuş: "Bu saldırı tesadüfi değildir"

TBMM Başkanı Kurtulmuş de şunları kaydetti:

"Milli savunma sanayimizin gururu abidevi kuruluşlarımızdan birisi olan Tusaş'ta devletin bütün yetkilileriyle birlikte ziyarette bulunduk.

Böylesine önemli bir dönemde birlik beraberlik içerisinde bu saldırıları def edeceğimizi ve asla teröre teslim olmayacağımızı bir kere daha buradan Kahramankazan'dan milletimize ilan ediyorum.

Şunu ifade etmek isterim ki bu saldırı tesadüfi değildir. Hem zamanlaması hem seçilen mekan itibariyle iyi çalışılmış, iyi hazırlanmış bir terör saldırısı. Terörü gerçekleştiren de sadece 2 tane teröristten ibaret değildir. Bu terör saldırısı arkasındaki aklı, bunun arkasındaki planlamayı, bunların gerçek niyetlerinin neler olduğunu biliyoruz ve buna karşı da her alanda birlik beraberlik içerisinde hazırlıklarımız eksiksiz sürdürmek mecburiyetindeyiz.

Bu saldırı TUSAŞ çalışanları başta olmak üzere, Türki milli savunma sanayinde çalışan bütün kardeşlerimizin milli duygularını çok daha güçlendirmiştir. Türkiye'nin milli savunma sanayinde güçlü olması, Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefinde atılan en önemli en stratejik atılımlardan birisidir. Kim, hangi planlamayı yaparsa yapsın, Türkiye asla tam bağımsızlık hedefinden geri dönmeyecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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