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TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı: 4 Şehit, 14 Yaralı

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Güvenlik amaçlı olarak personel sığınaklara yönlendirildi ve güvenlik sağlandıktan sonra tahliye edildi. Çalışanlar, tesisten çıkarken 'Daha fazla üreteceğiz' diyerek saldırıya tepki gösterdiler.

(ANKARA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin ( Tusaş ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından güvenlik amacıyla sığınıklara yönlendirilen personel tesisten tahliye edildi. TUSAŞ çalışanları tesisten çıkarken, "Daha fazla üreteceğiz" diye bağırarak saldırıya tepki gösterdi.

TUSAŞ'a yönelik 2 teröristin gerçekleştirdiği terör saldırısında 4 kişi şehit oldu 14 kişi yaralandı. Terör saldırısının gerçekleştirildiği sırada güvenlik amacıyla personeller sığınaklara yönlendirildi. Bölgede yapılan çalışmaların ardından personellerin güvenliği sağlanarak tesisten çıkışları sağlandı.

TUSAŞ çalışanları tesisten çıkarak dışarada bekleyen ailelerinin yanına gitti. Bir TUSAŞ çalışanı çıkarken, "Daha çok üreteceğiz" diye bağırarak terör saldırısına tepki gösterdi.

TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı: 4 Şehit, 14 Yaralı
Kaynak: ANKA / Güncel

Kahramankazan Havacılık Güvenlik Olaylar Ekonomi Güncel Ankara TUSAŞ Terör

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