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Tusaş'a Terör Saldırısı... Selçuk Bayraktar: "Hiçbir Tehdit, Hiçbir Saldırı Bizi Bu Yoldan Çeviremeyecek"

Tusaş'a Terör Saldırısı... Selçuk Bayraktar:
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiçbir tehdit, hiçbir saldırı bizi bu yoldan çeviremeyecek" dedi

(ANKARA)- Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiçbir tehdit, hiçbir saldırı bizi bu yoldan çeviremeyecek" dedi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bayraktar'ın paylaşımı şöyle:

"TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.

Aziz Milletimizin başı sağ olsun...

Hayatımızı vakfettiğimiz Milli Savunma Sanayii ve Milli Teknoloji Hamlesi yolunda bu menfur saldırılar biz Türk mühendislerini, teknisyenlerini ve savunma sanayii çalışanlarını asla yıldıramayacak.

Bizler bu toprakların geleceğini inşa eden nesiller olarak, vatanımız ve milletimiz için kanımızla, terimizle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu yolda attığımız her adımla şehitlerimizin aziz hatırasını ilelebet yaşatacak ve milletimizin gururunu daima yücelteceğiz.

Hiçbir tehdit, hiçbir saldırı bizi bu yoldan çeviremeyecek.

#MilliTeknolojiHamlesi yolundan asla ve asla DÖNMEYECEĞİZ!"

Kaynak: ANKA / Güncel

Selçuk Bayraktar Kahramankazan Teknoloji Güvenlik Politika Ankara Güncel Terör TUSAŞ

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