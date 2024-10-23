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TUSAŞ'a terör saldırısı; şehit ve yaralılar var (4)

TUSAŞ'a terör saldırısı; şehit ve yaralılar var (4)
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CEVDET YILMAZ: TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİ BAŞARISI HEDEF ALINDICumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TUSAŞ yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını lanetlediğini belirterek, "Saldırıda şehit olan savunma sanayimizin...

CEVDET YILMAZ: TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİ BAŞARISI HEDEF ALINDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TUSAŞ yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını lanetlediğini belirterek, "Saldırıda şehit olan savunma sanayimizin kahramanlarına Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Saldırının gerçekleştiği ilk andan itibaren güvenlik güçlerimiz olaya müdahale etmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca da adli soruşturma başlatılmıştır. Bu hain terör saldırısı, Türkiye'nin savunma sanayinde elde ettiği başarıları hedef almıştır. Ancak bilinmelidir ki bu saldırılar, ne savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını ne de her alanda tam bağımsız bir Türkiye ideali için gece gündüz ter döken tek bir vatandaşımızı bile yolundan döndüremez. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da terörle ve terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelemiz devam edecektir" dedi.

TUSAŞ ÇALIŞANLARININ YAKINLARI GELDİ

TUSAŞ yerleşkesindeki terör saldırısının ardından bölgede ekiplerin çalışması sürüyor. Ekipler, hem karadan hem de havadan çalışma yaparken, saldırıyı haber alan TUSAŞ çalışanlarının yakınları da tesisin önüne geldi. Yetkililerle görüşen vatandaşlar, yakınlarının durumuna ilişkin bilgi almaya çalışırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Taha AYHAN-Ali Eren İĞDE/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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