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TUSAŞ'a terör saldırısı; şehit ve yaralılar var (3)

TUSAŞ'a terör saldırısı; şehit ve yaralılar var (3)
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RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: YAYIN YASAĞI KARARI ALINDIRadyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: YAYIN YASAĞI KARARI ALINDI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin, "Yerli ve milli savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır. Medyamızda, resmi makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir. Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır. İzleme uzmanlarımızın raporlamaları sonrasında yayın yasağına uymayanlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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