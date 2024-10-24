Tusaş'a Terör Saldırısı... Murat Emir: 'Burada Bir İstihbarat Zaafiyeti Var mı Bunun Mutlaka Araştırılması Lazım'

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda Tusaş'a yönelik terör saldırısında bir istihbarat zaafiyet olup olmadığının araştırılmasını istedi. Emir, "Olayın bütün yönleriyle ortaya çıkartılması lazım. Biz bu terör saldırısından sonra son derece net şekilde, uygun açılardan çekilmiş görüntüleri izledik. Bu görüntülerin nasıl sızdırıldığı, bu sızdırmanın terör örgütünün amacına hizmet edip etmediği bir başka önemli konudur. Bunu yaparken ilk akla gelen sosyal medyada bant daraltmadır. Burada yapılması gereken bu görüntülerin sızmasını önlemekti" dedi.

Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Tusaş'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Emir, şunları söyledi:

"Devlet çürüyor, devletin kurumları çürüyor"

"Tüm türkiye olarak şehitlerimize ağlıyoruz. Şehitlerimiz için ağlıyor, terörü nereden gelirse gelsin milletçe dimdik duracağımızı ifade ediyoruz. Öncelikle bu saldırının sembolik bir değeri var; TUSAŞ çok özel, gözbebeğimiz, savunma sanayimizin belkemiği. Bu terör eylemini planlayanlar Türkiye Cumhuriyetine bir mesaj verme gayretindeler, sembolik bir değeri olduğu aşikar. Burada bir istihbarat zaafiyeti var mı bunun mutlaka araştırılması lazım. Olayın bütün yönleriyle ortaya çıkartılması lazım. Dün bu saatlerde Milli İstaihbarat Teşkilatı Müsteşarı'nın AKP MYK'sına AKP binasında brifing vermesinin devleti çürüteceğini, MİT'i çürüteceğini, bir partinin binasına gitmemesi gerektiğini söylemiştik maalesef birkaç saat sonra bu olay gerçekleşti. Devlet çürüyor, devletin kurumları çürüyor. Bunun da tek bir sebebi var; parti devleti anlayışı. Terörizmin anlayışı halkı, milleti korkuya, paniğe ve kaygıya sevketmektir. Biz bu terör saldırısından sonra son derece net şekilde, uygun açılardan çekilmiş görüntüleri izledik. Bu görüntülerin nasıl sızdırıldığı, bu sızdırmanın terör örgütünün amacına hizmet edip etmediği bir başka önemli konudur. Bunu yaparken ilk akla gelen sosyal medyada bant daraltmadır. Burada yapılması gereken bu görüntülerin sızmasını önlemekti."

"Trendyol'a hangi rüşvet üzerinden bu 100 milyar lira veriliyor?"

Trendyol firmasına 100 milyar lira avantaj sağlandığını ifade eden Emir, "Emeklilere daha 2 bin 500 lira zam yapıldığında 33 milyar tutuyor. 'Sizin sırtınızda küfe yok, zam yapamıyoruz' demişlerdi. Emekliye 33 milyarı veremeyenler bir gecede bu grubun cebine 100 milyar lirayı koydu. Bunun adı kapütilasyondur. Enafı yıllardır eziyorsunuz. Önce üç harli marketlere ezdirdiniz, seslerini duymadınız ve firmlara ezdiriyorsunuz. Hangi ilişkiler, hangi rüşvet üzerinden bu 100 milyar lira veriliyor" dedi.

"Yenidoğan çetesi"nin yer aldığı bir hastane yöneticisi ile fotoğrafları olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na tepki gösteren Emir, "Hergün Sağlık Bakanıyla ilgili bir yeni bilgi öğreniyoruz. Çok cesur olduğunu, kardeşinin, kendisinin bile hastanesini kapatabileceğini söylemişti. Yani şikayetler başladıktan dört ay sonra, eğer müfettiş soruşturmaları başladıysa bu soruşturmalar esnasında. Siz bir hastaneyi denetliyorken, o hastanede ölümler olduğu haberi gelmişken arkadaşınızla resim vermeyeceksiniz. Sizin bu hastaneyi bunca soruşturmaya, iddiaya, teknik takibe rağmen kapatmayışınızın nedeni bu resimdir" ifadelerini kullandı.

"Vatandaş ekmeği bile kredi kartıyla alıyor"

Murat Emir, artan ekonomik sorunlara ilişkin ise, "Vatandaşın geliri düştü, ekmeği bile kredi kartıyla almak zorunda kalıyor. Ağır bir borç yükü altında. İcradaki borç 140 milyar lira. Vatandaş mecburen kredi kartı kullanıyor ama artık o yol da tükenmiş açlıkla baş başa kalmış. Vatandaş kredi kartını da kullanamaz halde açlık kapıdadır" dedi.