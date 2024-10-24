Tusaş'a Terör Saldırısı... Kadın Teröristin Kimliği Belli Oldu

(ANKARA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Tusaş'a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısının kadın failinin kimliğinin tespit edildiğini bildirdi. Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. TUSAŞ'a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti. Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya katılan ve etkisiz hale getirilen erkek teröristin PKK terör örgütü üyesi "Rojger" kod adlı Ali Örek olduğunu açıklamıştı.