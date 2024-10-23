Tusaş'a Terör Saldırısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dört Şehidimiz, 14 Yaralımız Var'

(ANKARA) - BRICS Zirvesi için Kazan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin "Dört şehidimiz var, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Üç şehidimiz 14 yaralımız var" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden vatandaşların sayısını dört olarak açıkladı.

BRICS Zirvesi için Kazan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Taziye dilekleriniz için özellikle teşekkür ediyorum. Dört şehidimiz var, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.