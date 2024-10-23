Tusaş'a Terör Saldırısı... Bakan Yerlikaya:  Maalesef Şehit Sayımız Beş Oldu

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Maalesef şehit sayımız beş oldu. 19 yaralımızın tedavi süreçleri altı hastanede devam ediyor. Biz başından beri bu eylemin oluş biçimini, oradaki izlemiş olduğumuz görüntüler büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bilkent Şehir Hastanesi'nde TUSAŞ'ta gerçekleştirilen terör eyleminde yaralananları ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada, "Maalesef şehit sayımız beş oldu. Toplam yaralı sayımız 22. Bir yaralımız taburcu oldu. İkisi daha taburcu olmak üzere. 19 yaralımızın tedavi süreçleri altı hastanede devam ediyor. İki yaralımızın durumu ağır. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Bunlar belli olunca gerekli bilgileri vereceğiz. Biz başından beri bu eylemin oluş biçimini, oradaki izlemiş olduğumuz görüntüler büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili. Değerlendirmemiz bu ama kimlik tespitlerinin belirlenmesi ve diğer delil tespitlerinin netleşmesiyle birlikte tekrardan paylaşacağız. Hain terör örgütünü lanetliyoruz. Terörün bir insanlık suçu olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Biz terörün nefesini kesmek, onların en sonuncusunu da etkisiz hale getirmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.