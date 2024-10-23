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Tusaş'a Terör Saldırısı... Bakan Fidan: Tüm Terör Unsurları ve Onları Besleyen Güçlerle Mücadelemizi Azimle Sürdüreceğiz

Tusaş'a Terör Saldırısı... Bakan Fidan: Tüm Terör Unsurları ve Onları Besleyen Güçlerle Mücadelemizi Azimle Sürdüreceğiz
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısına ilişkin, "İçeride ve dışarıda, tüm terör unsurlarıyla ve onları besleyen güçlerle mücadelemizi azimle sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde de milli savunma yeteneklerimizi güçlendirmeye devam edecek, Türkiye’yi hedef alan odaklar ve vekillerinin ülkemiz üzerindeki emellerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin ( Tusaş ) Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısına ilişkin, "İçeride ve dışarıda, tüm terör unsurlarıyla ve onları besleyen güçlerle mücadelemizi azimle sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde de milli savunma yeteneklerimizi güçlendirmeye devam edecek, Türkiye'yi hedef alan odaklar ve vekillerinin ülkemiz üzerindeki emellerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesisine yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fidan, şunları kaydetti:

"Ankara'da, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen alçak terör saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. İçeride ve dışarıda, tüm terör unsurlarıyla ve onları besleyen güçlerle mücadelemizi azimle sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde de milli savunma yeteneklerimizi güçlendirmeye devam edecek, Türkiye'yi hedef alan odaklar ve vekillerinin ülkemiz üzerindeki emellerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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