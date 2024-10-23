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Tusaş'a Terör Saldırısı... Ak Parti Sözcüsü Çelik: "terörle Mücadelemizi En Kararlı Şekilde Sürdüreceğiz."

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısını lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz'' mesajını paylaştı.

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısını lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz" mesajını paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısını lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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