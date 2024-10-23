TUSAŞ'a terör saldırısı; 3 şehit, 14 yaralı (5)
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ; 3 ŞEHİT, 14 YARALIMIZ VARİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ; 3 ŞEHİT, 14 YARALIMIZ VAR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Lütfen resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" dedi.
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MHP lideri Bahçeli: TUSAŞ'A yapılan terör saldırısını lanetliyorum. Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacaktır.