TUSAŞ'a saldıran teröristler PKK'lı (2)

BAKAN YERLİKAYA: KADIN TERÖRİSTİN KİMLİĞİ DE BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Tusaş'a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. TUSAŞ'a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti. Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kasteden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.