TUSAŞ, 23 Nisan'da Minik Ziyaretçilere Ev Sahipliği Yaptı

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ( Tusaş ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TUSAŞ Minik Kanatlar Kreş ve Anaokulu öğrencilerini ağırladı.

TUSAŞ Minik Kanatlar Kreş ve Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TUSAŞ tesislerini ziyaret etti. TUSAŞ yetkililerinin koltuklarına oturan minikler, hem tesislerde 23 Nisan'ı kutladı hem de yetkililerle TUSAŞ'taki çalışmaları deneyimledi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, o anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bugün koltuğumuzu bir günlüğüne TUSAŞ Minik Kanatlar Kreş ve Anaokulumuzdan gelen kıymetli evlatlarımıza emanet ettik. Küçük kalplerine sığdırdıkları havacılık tutkusu hepimizi çok mutlu etti. Onların gözlerinden gökyüzüne bakmak, doğru yolda olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Başta çalışma arkadaşlarımın çocukları olmak üzere, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.