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Turuncu kodlu yağış uyarı verilmişti, AKOM toplandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Turuncu kodlu yağış uyarı verilmişti, AKOM toplandı

Meteorolojinin yağış uyarısının ardından Sakarya'da Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) alınacak tedbirlere ilişkin toplandı düzenlendi.

Meteorolojinin yağış uyarısının ardından Sakarya'da Afet Koordinasyon Merkezinde ( Akom ) alınacak tedbirlere ilişkin toplandı düzenlendi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin tamamını kapsayan bir anlayışla hazırlıklarını tamamladıklarını ifade ederek, "357 personel, 205 araç ve iş makinemizle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı hazırız. SAKUT bünyesinde bulunan gönüllü ekiplerimiz de ihtiyaç halinde ekiplerimizin yanında olacak. İnşallah rahmet berekete dönüşür ve afet olmaz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre şehirde beklenen yoğun yağış öncesinde AKOM'da açıklamalarda bulundu. Büyükşehir ve SASKİ bürokratlarıyla turuncu kodlu uyarı sonrası bir araya gelen Yüce, hazırlıklarını tamamladıklarını, yağışlarda olumsuzluk yaşanmaması için 24 sahada teyakkuz halinde olacaklarını söyledi. Başkan Yüce, vatandaşların da mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamasını ve tedbirli olmaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi. Çalışmalarda görev alacak ekipleri AKOM'dan görev yerlerine uğurlayan Yüce, kolaylıklar diledi. Başkan Yüce, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şehrimizde yarın sabah saatlerine kadar çok kuvvetli sağanak yağışların etkisini göstereceği, metrekareye 50 kilograma kadar yağışın düşebileceği yönünde tahminlerde bulundu. Bu uyarıların ardından Büyükşehir Belediyesi olarak harekete geçtik. Afet Koordinasyon Merkezimizde bürokrat arkadaşlarımla birlikte hazırlıklarımızı değerlendirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak yağışlara karşı hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

"357 PERSONEL, 205 ARAÇ İLE YAĞIŞLARA HAZIRIZ"

Yüce, "Hayat akışının aksamaması, can ve mal güvenliğinin sağlanması için azami hassasiyet gösterecek, 24 saat esasıyla hareket edeceğiz. 357 personel, 43 kazıcı yükleyici, 32 kamyon, 75 ekip aracı, 5 paletli ekskavatör, 17 kanal aracı ve 33 vidanjör olmak üzere 205 araç ve iş makinemizle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzlukları bertaraf edeceğiz. Vatandaşlarımızı da yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı tedbirli olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

(Burak Can Tokyürek/İHA)

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

su baskını Tragger Sakarya AKOM Güncel Haberler

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