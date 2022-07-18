Turuncu kategorideki PKK'lı teröristin iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında geçen yıl operasyonda yakalanan "Lilit" kod adlı PKK'lı terörist Hatun Dağtaş hakkında 6 ayrı suçtan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 171 yıldan 276 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Dağtaş hakkında hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Kocaköy ilçesinin Yazıköy Mahallesi'nde 26 Ağustos 2021'de İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Teröristin bulunduğu evin dışında güvenlik güçlerince yapılan ikaz üzerine Dağtaş'ın teslim olduğu bildirilen iddianamede, araştırmada sanığın 22 yıl önce örgüte katıldığı, örgütün sözde üst düzey sorumlularından olduğu ve Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer aldığının belirlendiği kaydedildi.

İddianamede, operasyonda terörist Dağtaş'ın üzerinde uzun namlulu silah ve çok miktarda mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.

Sanıkla ilgili 45 kişi tanıklık etti

Dağtaş hakkında 45 tanık beyanının yer aldığı iddianamede sanığın 2008'de Siirt'in Baykan ilçesinde Uzman Çavuş Suat Yalçın'ın şehit edildiği ve 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı saldırıya katıldığı ve 2011'de 8 polis memurunun yaralandığı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliği noktasına yönelik bombalı saldırının talimatını verdiği ifade edildi.

İddianamede, tanık beyanlarının tümünün olay ve zaman örgüleri bakımından birbirleriyle tutarlı olduğunun görüldüğü, sanığın sözde "Amed eyaleti" üçlü yürütmesinde bulunmasıyla silahlı terör örgütü ile basit bir üyelik ilişkisinden öte örgüt yöneticisi olduğu vurgulandı.

İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında şöyle denildi:

"Şüpheli, uzun namlulu otomatik silah ve tabanca ile canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde yakıcı, yırtıcı, tahrip edici özelliklere sahip savunma tipi el bombaları ile birlikte yakalanmıştır. Eylemine uyan nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması ve tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçlarını işlemiş olduğu anlaşılmıştır. 2008 ve 2011'deki saldırıların devletin birliğine ve ülkenin toprak bütünlüğüne yönelen vahim nitelikte eylemler olarak kabul edilmesi gerektiği hususunda şüphe bulunmamakla, eylemine uyan devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma suçunu işlemiştir. Ayrıca şüpheli kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçlarını da işlediği tespit edilmiştir."

İstenilen ceza

İddianamede tutuklu sanık Hatun Dağtaş hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar vermek", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 171 yıldan 276 yıla kadar hapis cezası isteniyor.