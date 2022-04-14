Turşu bidonlarında 2 milyon 422 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Cilvegözü Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda, 2 TIR'da turşu bidonlarına gizlenmiş 2 milyon 422 bin 110 adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Suriye'den gümrük sahasına gelen 2 TIR riskli olarak değerlendirildi. Kornişon turşu taşıdığı beyan edilen 2 TIR, X-Ray taramasına sevk edildi. X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk noktaları tespit edilen TIR'lar, arama hangarına sevk edildi. Narkotik dedektör köpeklerinin tepki vermesi üzerine açılan turşu bidonlarının taban kısımlarında şeffaf poşetler içerisinde haplar olduğu görüldü. Haplardan alınan numunenin, uyuşturucu test kiti aracılığıyla yapılan analizinde uyuşturucu olduğu tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince 2 TIR'da toplam 403 kilo ağırlığında 2 milyon 422 bin 110 adet captagon cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince TIR'ların sürücüleri dahil 8 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.