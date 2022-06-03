TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: İnşallah bu sezonu da 2021'den daha iyi bitireceğiz - Haberler

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2022 turizm sezonunda Rusya- Ukrayna krizi nedeniyle hedeflenen rakamlara ulaşılamayacağını belirterek, "Gelen rezervasyonlar özellikle İngiltere ve Almanya gibi Orta Avrupa pazarında gayet yüksek seyrediyor, inşallah bu sezonu da 2021'den daha iyi bitireceğiz. Artık rekorlarımız 2023 ve sonrasında inşallah olacak, öyle bekliyoruz" dedi.

Edirne Belediyesi ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) iş birliğinde, ülke genelinde faaliyet gösteren 90 acente temsilcisi 3 gün sürecek program kapsamında Edirne'ye geldi. Kentteki tarihi ve kültürel yerleri gezerek bilgi alacak acente temsilcilerinin ilk durağı ise kentin 122 yıllık tarihi Edirne Belediye binası oldu. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın da bulunduğu ekibi, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan karşıladı.

TÜRSAB ve acentelerden oluşan heyet, belediye ziyaretinden sonra kentte bu yıl ilk kez düzenlenen 'Edirne 9-8 Festivali'nin açılışına katıldı.