TÜRSAB Başkan Yardımcısı Günaydın: Turistin yüzde 80'ini acenteler ve tur operatörleri getiriyor

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, " Türkiye'ye gelen turistin yüzde 80'ini seyahat acenteleri ve tur operatörleri getiriyor. Bunu artırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Vize sorunlarının çözülmesi için her gün bir konsolosluk, bir büyükelçilik ziyaret ediyoruz" dedi.

Türkiye turizminde yeni pazarların artırılması amacıyla gerçekleştirilen 6'ncı Antalya Turizm Fuarı, başladı. Bu yıl ilk defa 3 gün sürecek fuarın ANFAŞ Fuar Merkezi'ndeki açılışına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya Turizm Fuarı Kurucusu ve Başkanı Selçuk Meral, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz ve davetliler katıldı. 60 ülkeden 2 binden fazla seyahat acentesi temsilcisinin katılacağı fuarda 100'ün üzerinde konuşmacı, turizm sektörünün geleceğini konuşacak.

'BÜYÜK ŞAŞKINLIK İÇİNDELER'

Antalya Turizm Fuarı Kurucusu ve Başkanı Selçuk Meral, fuarcılıkta çok ince detaylar olduğunu söyledi. 2019 yılında 4 bin metrekareyle başladıklarını ve bugün 35 bin metrekareye çıktıklarını, 30 binden fazla ziyaretçi potansiyeline hakim olduklarını söyledi. Yerinde pazarlama iddiasıyla ortaya çıktıklarını kaydeden Meral, "En iyisi kendi memleketimizde tanıtım yapmak diye düşündük ve burada yapmaya karar verdik. Bu, kabul gördü. Bugün gördüğüm simalar dünyanın en önemli turizm fabrikalarının başındaki kişiler. Büyük şaşkınlık içindeler ve bu kadar büyümemiz beklenen bir şey değildi onlar için" dedi.

TURİZM SEKTÖRÜNE 1 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK

Sanayinin, üretimin, ihracatın, istihdamın artışı için ihtiyaç duyulan desteği her zaman sağlamaya çalıştıklarını anlatan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz da bugüne kadar hep ekonomiye katkı sağlayan, toplumsal yaşamı iyileştirmeye yönelik, dönüştürücü etkisi yüksek çalışmaların içinde olduklarını söyledi. Eğitim, bilim, kültür sanat, tarım, çevre, turizm gibi sektörlerde uzun soluklu projelere imza attıklarını belirten Yılmaz, "Bu konuda üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle turizm ekosistemine bütüncül bir yaklaşımla katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu çerçevede, 2024 yılı itibarıyla 2 yıllık süreçte sektöre 1 milyar dolar kaynak aktaracağımız taahhüdünde bulunmuştuk. Bu sözümüzü, turizm sektörünün farklı ihtiyaçlarına yönelik özel ürün ve kredi çözümleriyle yerine getiriyoruz. Otel yatırımlarından renovasyonlara, yeşil dönüşümden enerji kredilerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunarak ekosistemin tüm ihtiyaçlarına destek olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'13 MİLYON VATANDAŞIMIZI YURT DIŞINA GÖTÜRDÜK'

TÜRSAB'ın dünyanın en büyük turizm örgütlerinden biri olduğunu ifade eden Davut Günaydın, turizm sektörüyle ilgili değerlendirmede bulundu. Günaydın, "Türkiye'ye gelen turistin yüzde 80'ini seyahat acenteleri ve tur operatörleri getiriyor. Bunu artırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Vize sorunlarının çözülmesi için her gün bir konsolosluk, bir büyükelçilik ziyaret ediyoruz. Yalnızca yurt dışından turist getirmedik, 13 milyon vatandaşımızı da yurt dışına götürdük" dedi.

'120 BİN YATAK KAPASİTESİYLE SUUDİ ARABİSTAN EN BÜYÜK RAKİP'

TÜRSAB'ın vizyonunun turizmi 12 aya yaymak olduğunu belirten Günaydın, "Burdur'dan başladık. Salda Gölü'nde balonlar uçurduk. Elimizden geleni yapıyoruz. Deniz, kum, güneş konseptinin yanı sıra sağlam analizler yapıyoruz. Rakipler çoğalıyor. Suudi Arabistan'da koca bir kent yapılıyor. 120 bin yatak kapasiteli. Bu, bize en büyük rakip. Mısır'da da 80 bin yatak kapasiteli bir yer inşa ediliyor. Alternatif turizm çeşitliliğimiz olduğu ve bunu dünyaya ispat ettiğimiz için korkumuz yok" diye konuştu.

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da Türklerin turizm işini iyi yaptıklarını, turizm sektörünün bir milli mesele olduğunu söyledi.

'TÜRKLER HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELİR'

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin KKTC'ye desteklerinin her alanda olduğu gibi turizm alanında da sürdüğünü söyledi. Yeni havalimanının açılması ile Kıbrıs için ulaşımın daha kolaylaştığını ifade eden Ataoğlu, "Acentelerimiz arı gibi çalışıyor. Farklı ülkelerde farklı alternatifler. Türkler, her şeyin üstesinden gelir. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde olalım. Dünyanın neresinde, kim hangi yatırımı yaparsa yapsın, Türkiye ve KKTC'den daha ileri gidemez. Hiçbirinden korkumuz ve endişemiz asla olmaz" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, son yıllarda Türk turizminin büyük atılım içinde olduğunu belirtti. Dünya turizmindeki büyük krizlerin Türk turizmcisine önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Vali Şahin, "Tünele 14'üncü olarak girdik ve ilk 5'te çıktık. Bu önemli başarı. Rekorlar kıran Türk turizmi var. Antalya dünya turizminin de başkentlerinden biri. Geçen yıl 16,7 milyon turist ağırladı. Bu yıl yüzde 8'lik büyümeyle rekoru aşacağımızı bekliyoruz. Hedefimiz olan 60 milyon turist ve 60 milyar dolara emin adımlarla gidiyoruz. Antalya, bu rakamların 3'te birini karşılayacak durumda" dedi.

TÜRK TURİZMCİLERİNE 'İNGİLTERE MODELİ' ÖRNEĞİ

Vali Şahin, otellerin artık dünya pazarında da söz sahibi olması gerektiğini söyledi. İngiltere'nin petrol kaynağı olmamasına rağmen İngiltere merkezli bir akaryakıt firmasının dünya genelinde petrol aradığını belirten Vali Şahin, Türk turizmcilerine öneride bulunup, "Otelcilerimiz artık zincir otellere dönmeniz lazım. Dünyanın her yerinde olmanız lazım. Tehditler olduğu kadar fırsatlar da var. Türk turizmi olarak bizler bu işi çok iyi biliyoruz. Bizden daha iyi bilen yok diyebilirim. Bizler bu pazarlarda herkesten önce yerimizi alıp, gelirini Türkiye'ye aktaralım. Türk turizmi her yerde otel yapsın ve bu başarılı bayrağı dalgalandırsın" diye konuştu.