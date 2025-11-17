TÜRSAB Başkan Adayı Hacıalioğlu'ndan Yeşil Pasaport ve Kolay Vize Projesi

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Adayı Mehmet Nezih Hacıalioğlu, 130'dan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan yeşil pasaport uygulamasından seyahat acentalarının faydalanmasının, hizmet döneminin en öncelikli konuları arasında olacağını açıkladı.

TÜRSAB Başkan Adayı Mehmet Nezih Hacıalioğlu, Türkiye'nin 2024 yılında 61 milyar dolar turizm geliri elde ettiğini, seyahat acentalarının hizmet ihracatçısı olarak ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladığını söyledi. Hacıalioğlu şöyle konuştu:

"Yeşil pasaport ve kolay vize uygulamalarının hayata geçmesi, acentalarımızın yurt dışına hızlı erişimini ve uluslararası iş birliklerini önemli ölçüde artıracaktır. Turizmin her alanında faaliyet gösteren meslektaşlarımızın önünün açılması, ülke turizm cirosuna daha fazla katkı sağlayacağı gerçeğini ortaya koymaktadır. İlk işimiz, mevcut yönetimin bu dijital çağda ihmal ettiği çalışmaları tamamlamak; Türkiye'deki turizm cirosunun her adımında var olan seyahat acentalarının önemini ve gücünü kamuoyuna doğru şekilde yansıtmaktır. Çatışmadan, kavga etmeden, doğru taleplerle ve ilgili kurumlarla sürekli iletişim halinde olarak üyelerimizin ihtiyaçlarını çözmek için güçlü bir lobi faaliyeti sürdüreceğiz."

'TÜRSAB ÜYELERİ İÇİN KRİTERLİ YEŞİL PASAPORT SİSTEMİ HAZIRLAYACAĞIZ'

Yeşil pasaportun TÜRSAB üyelerine verilmesi için talebin ancak belirli kriterlerle mümkün olacağını söyleyen Hacıalioğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Yeşil pasaport konusunda tüm TÜRSAB üyelerinin otomatik olarak bu haktan yararlanacağı yönündeki söylemler gerçeği yansıtmıyor. Bir talepte bulunuyorsak doğru bir modelle bulunmalıyız. Aksi takdirde üye sayımız bir anda 14 binden 114 bine çıkabilir ki bu doğru bir yöntem değil. Doğru olan, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hizmet İhracatçıları Birliği ve diğer ilgili kurumlar ve üyelerimizle birlikte net kriterler belirleyerek bu hakkın acentalarımıza verilmesi için güçlü bir süreç yönetmektir. Bu kriterler; belirli sayıda istihdam sağlamak ya da 5 yıllık aktif acenta geçmişine sahip olmak ya da yıllık en az 500 bin dolarlık ciroya ulaşmak ve sürdürülebilirlik odaklı performans puanları gibi objektif ölçütlerden oluşacaktır. Bu kriterlerden birine sahip olan TÜRSAB üyelerinin yeşil pasaport alabilmesi için gerekli tüm çalışmaları yürütmeye kararlıyız. Konuyu kamuoyunda sıcak tutacak ve süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Amacımız sektörümüzün uluslararası rekabet gücünü artırmak ve önündeki engelleri kaldırmak. Yeşil pasaport uygulamasını doğru kriterlerle hayata geçirmek için 24 Kasım itibarıyla çalışmaları başlatacağız."

'ACENTALAR İÇİN KOLAY VİZE PROJEMİZ HAZIR'

Yeşil pasaport çalışmalarına paralel olarak kolay vize süreçlerine yönelik kapsamlı destek projeleri hazırladıklarını da belirten Hacıalioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün turizmin önündeki en büyük engellerden biri, vize sürecinde yaşanan belirsizlikler, yoğunluklar ve artan red oranlarıdır. Elbette vizeyi ya da yeşil pasaportu veren kurum biz değiliz fakat bu konuda doğru kriterlerle, düzenli temaslarla ve etkili lobi faaliyetleriyle önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. Başkan seçildiğimizde acentalarımızın vize süreçlerinde yalnız bırakılmadığı, organize ve güçlü bir TÜRSAB göreceksiniz."

KOLAY VİZE DESTEK PROJESİNDE NELER VAR?

Konsolosluklarla Özel Randevu Kontenjanı Görüşmeleri: Yoğun ülkelerle özel kontenjan talepleri, grup başvuru kolaylıkları ve hızlandırılmış süreçler için düzenli diplomatik temaslar yürütülecek.

Uluslararası Lobi Faaliyetleri: Vize yoğunluğu yaşanan ülkelerde acentaların ihtiyaçları doğrultusunda özel lobi çalışmaları yapılacak.

Acentalara Yönelik 'Vize Uzmanlığı' Eğitim Programı: Evrak hazırlama, güncel prosedürler, red gerekçeleri ve Schengen uygulamalarını kapsayan eğitimler, yerinde bölgesel olarak düzenlenecek.

Kültür-Mice grup vizeleri için ayrı randevu koşulları için görüşme ve lobi faaliyetleri gerçekleştirilecek.