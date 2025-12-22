ABD'de muhafazakar kuruluş Turning Point USA Kongresi'nde antisemitizm tartışması öne çıktı

ABD'de muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurulan kar amacı gütmeyen kuruluş Turning Point USA Kongresi'nde, antisemitizm konusunda tartışmalar ve görüş ayrılıkları yaşandı.

ABD'de suikast sonucu öldürülen aktivist Charlie Kirk'ün kurucularından olduğu Turning Point USA'nın dört gün süren yıllık kongresinde, "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) hareketinin önde gelen isimleri, ABD Başkanı Donald Trump sonrası dönemde parti içindeki etkilerini artırmaya çalışırken, rekabetçi ve eleştirel söylemleri dikkati çekti.

Vance'den antisemitik görüşler için "Birbirimizi engellemekten daha önemli işlerimiz var" yorumu

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, kongrenin sonunda kapanış konuşması yaptı.

Vance, konuşmasında, kongredeki tartışmalara değinmeyerek, muhafazakar hareketin "Amerika'yı sevdikleri" sürece herkese açık olması gerektiğini ifade etti.

Podcast sunucusu Nick Fuentes başta olmak üzere muhafazakarların antisemitik görüşlere sahip olmakla eleştirilen kişilere alan açıp açmayacağına yönelik tartışmalara da isim vermeden değinen Vance, "saflık testlerine" karşı çıktığını belirterek, "Kınamak veya her yerden silmek için bir muhafazakar listesi getirmedim." ifadesini kullandı.

Başkan Yardımcısı Vance, "Birbirimizi engellemekten daha önemli işlerimiz var." görüşünü paylaştı.

Muhafazakar hareket için vatanseverlik dışında bir sınır olmadığına işaret eden Vance, "Siyahi mi beyaz mı, zengin mi fakir mi, köylü mü şehirli mi, tartışmacı mı yoksa biraz sıkıcı mı ya da ikisinin ortasında mı olduğunuzu önemsemiyoruz." diye konuştu.

Vance, Trump yönetiminin birinci yılına yaklaşılırken birçok başarı elde edildiğini belirterek, "ABD'de artık beyaz olduğunuz için özür dilemenize gerek yok." dedi.

ABD'nin her zaman bir "Hristiyan millet" olacağını savunan Vance, "Hristiyanlık Amerika'nın inancıdır." dedi.

Kongrede muhafazakarların birbirlerini hedef alan eleştirileri

Muhafazakar medya kuruluşu Daily Wire'ın kurucu ortağı Ben Shapiro, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, "komplo teorileri ve dürüst olmayan söylemler yayan" kişileri eleştirdi.

Axios internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'un, Fuentes'i programına davet etmesini eleştiren Shapiro, bu durumu "ahlaki bir aptallık eylemi" şeklinde nitelendirdi.

Shapiro'dan sonra sahneye çıkıp hakkındaki eleştirileri geçiştiren Carlson, Cumhuriyetçiler arasında bir "iç savaş" fikrinin "tamamen uydurma" olduğunu söyledi.

Carlson, Vance'i "Trump koalisyonunun temel fikrine" inanan "tek kişi" olarak tanımladı ve olası adaylığı hakkında görüşünü de dile getirmiş oldu.

Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ise kongrede yaptığı konuşmada, Shapiro'ya yüklenerek, "Ben Shapiro bir kanser gibidir ve bu kanser yayılır. Bu bir kanserdir ve metastaz yapar." ifadelerini kullandı.

Turning Point USA Sözcüsü Andrew Kolvet ise yaşanan görüş ayrılıklarını, muhafazakar hareketin geleceğine dair sağlıklı ve gerekli bir tartışma süreci olarak değerlendirdi.

Erika Kirk başkanlık için Vance'i destekliyor

Eşi Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından Turning Point USA'in başına geçen Erika Kirk de Vance'i ABD'nin 48. başkanı olarak görmek istediğini belirtti.