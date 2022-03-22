Turna Misali 41. İstanbul Film Festivali'nde yarışacak!

EYÜP, İSTANBUL (Bültenler) - Dünya prömiyerini 34. Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştiren Turna Misali 2019 yılında Trt 12 Punto Senaryo Günleri'ndeTRT ön alım ödülü kazanmıştı.

Anadolu'da bin yıldır konar göçer kültürünü devam ettiren Sarıkeçili yörüklerinin yaşamını konu alan "Turna Misali" 41. İstanbul Film Festivali'nde Türkiye prömiyerini yapacak.

Başrollerini Sennur Nogaylar, Necmettin Çobanoğlu, Timur Ölkebaş ve Zeynep Elçin'in paylaştığı Turna Misali filminin senaryosu Eyüp Boz ve İffet Eren Danışman Boz'a ait. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği Turna Misali filmi Silifke ilçesinde çekildi. Filmin kurgusunu Melik Saraçoğlu, müziğini Coşkun Karademir ve görüntü yönetmenliğini Eyüp Boz üstlendi.

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