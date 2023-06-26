TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu: Bayramlar birlikteliğin, kardeşliğin güçlenmesinde önemli

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, bayramların; birlikteliğin, kardeşliğin güçlenmesinde, toplumsal bilincin gelişmesinde ve ulusal değerlerin yerleşmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, bayramların; birlikteliğin, kardeşliğin güçlenmesinde, toplumsal bilincin gelişmesinde ve ulusal değerlerin yerleşmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Kartaloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Bayramlar; birlikteliğin, kardeşliğin güçlenmesinde, toplumsal bilincin gelişmesinde, ulusal değerlerimizin yerleşmesinde önemli bir yere sahiptir. Kurban Bayramı barışa, dostluğa ve yardımlaşmaya katkı sağlayarak, gelecek günler için umutlarımıza yeni bir başlangıç oluşturmalıdır."

Kartaloğlu; sevgi, adil paylaşım, hoşgörü ve barışın egemen kılındığı, hastalıkların, savaşların, yoksulluğun son bulduğu yarınlar dileğinde bulunarak, Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni etti.