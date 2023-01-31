Türleri Karıştırma, İklim Değişikliğine Karşı Savunmasızlığı Azaltıyor

KANBERRA, 31 Ocak (Xinhua) -- Avustralya'da yapılan bir araştırma, melez tür yetiştirmenin iklim değişikliğine karşı savunmasızlığı azaltabileceğini ortaya koydu.

KANBERRA, 31 Ocak (Xinhua) -- Avustralya'da yapılan bir araştırma, melez tür yetiştirmenin iklim değişikliğine karşı savunmasızlığı azaltabileceğini ortaya koydu.

Salı günü yayımlanan bir araştırmaya göre, Flinders Üniversitesi ve Kanberra Üniversitesi'nden araştırmacılar, farklı türleri karıştırma işlemi olan melezleştirmenin küresel ısınmanın tehdit ettiği popülasyonların yok olma riskini azaltabileceğine dair kanıtlar buldu.

Ekip, bir rakımsal eğim boyunca beş tür tropikal gökkuşağı balığı örneğini toplamak için Avustralya'nın kuzeydoğusundaki ıslak tropikal bölgelere gitti.

Daha soğuk yüksek rakımlı habitatlardan gelen türler, çevresel varyasyona uyum sağlamakta daha fazla zorluk çekme eğilimi içinde oluyor.

Örneklerden elde edilen genomik verileri analiz eden araştırmacılar, gökkuşağı balığının birçok saf ve melez popülasyonunu keşfetti ve habitatları boyunca iklim değişikliğine uyum sağlamalarını mümkün kılan genleri belirledi.

Flinders Üniversitesi'nden araştırmanın baş yazarı Chris Brauer, çevresel modellerin, sıcağa uyum sağlamış alçak bölge türleriyle çiftleşen soğuğa uyum sağlamış yüksek bölge gökkuşağı balık türlerinin popülasyonlarının, gelecekteki iklimlere karşı savunmasızlıklarının azaldığını kanıtladığını söyledi.

Brauer basın açıklamasında, "Bu karışık popülasyonlar, iklim uyumu için önemli olduğunu düşündüğümüz genlerde daha fazla çeşitlilik içeriyor ve bu nedenle daha sıcak ortamlarda kalma olasılıkları daha yüksek" dedi.

Araştırmacılar, bu kavram en eski modern insanlar ile Neandertal insanlar arasındaki tarihi karışımla karşılaştırıldığında, bulgularının birçok tür için önemli etkilerinin olacağını belirtti.

Flinders Moleküler Ekoloji Laboratuvarı'nın yöneticisi Luciano Beheregaray da, araştırmanın melez popülasyonların yeterince takdir edilmeyen değerini vurguladığını söyledi.

Beheregaray, "Bulgularımız biyolojik çeşitlilik için iyi haber. Bunlar, genetik karışımın, iklim değişikliği tarafından tehdit edilen türlerin doğal evrimsel kurtarılmasına katkıda bulunabilecek koruma için önemli bir araç olduğunu gösteriyor" dedi.