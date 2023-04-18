Türkülere konu olan telli turnalar Amasya'da görüntülendi

Amasya'da uzun süre sonra ilk defa geçen yıl görüntülenen telli turna çifti, bu sene de aynı yere gelerek yuva yaptı.

Amasya'da uzun süre sonra ilk defa geçen yıl görüntülenen telli turna çifti, bu sene de aynı yere gelerek yuva yaptı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Baraj Gölü'nde yuva kuran, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan telli turnalar, yeni yaptıkları yuvanın çevresinde görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yürütülen "Turna Eylem Planı ve İzleme Çalışmaları" kapsamında 11. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında gözlem ve izleme çalışmalarına devam ediliyor.

Telli turna çifti ve yumurtaları aynı alanda tekrar görüntülendi. DKMP ekiplerince çift ve yumurtaları sorun yaşamaması için sıkı takibe alındı.

Türkülere konu olan telli turnaların kısa süre sonra kuluçkada olan yavrularının çıkması bekleniyor.

Kuş gözlemcilerinin 2014-2017 yılları arasındaki kayıtlarını içeren ve ?2019 yılında yayımlanan Türkiye Üreyen Kuş Atlası'nda telli turnanın Türkiye'de üreyen nüfusunun kalmadığı bildirilmişti.