TÜRKSOY Opera ve Bale Müdürleri Kurulu Ankara'da Toplandı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Opera ve Bale Müdürleri Kurulunun 3. Toplantısı Ankara'da düzenlendi.

2010'dan bu yana faaliyetlerine devam eden kurul toplantısına Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Azerbaycan Devlet Akademik Müzik Tiyatrosu Müdürü Aligismet Lalayev, Abay Kazak Milli Opera ve Bale Tiyatrosu Müdürü Ainur Kopbassarova, "Astana Ballet" Devlet Bale Tiyatrosu Müdürü Aleksandr Sovostyanov, A. Maldıbaev Kırgız Milli Opera ve Bale Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Jamila Tuliaeva, Özbekistan Alişir Nevai Devlet Akademik Büyük Tiyatrosu Müdürü Ramiz Usmanov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi Genel Sorumlusu ve Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre ve TÜRKSOY Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Arman Nurmakhamatuly katıldı.

Üye ülkelerden gelen opera ve bale temsilcileri ülkelerindeki durum ve faaliyetleri anlattıkları toplantıda konuya ilişkin tanıtım filmleri de gösterildi.

Toplantı kapsamında TÜRKSOY'un opera ve bale alanında 2025'te yapacağı faaliyetler belirlendi.

Toplantının yanı sıra ilk kadın opera bestecisi Şefika Ahundova'nın doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnesinde "25. TÜRKSOY Opera Günleri" gala konseri düzenlenecek. Konserde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan ve KKTC'den seçkin opera sanatçıları sahne alacak.