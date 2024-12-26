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TÜRKSOY Heyeti, Düşen Uçakta Hayatını Kaybedenler İçin Çelenk Bıraktı

TÜRKSOY Heyeti, Düşen Uçakta Hayatını Kaybedenler İçin Çelenk Bıraktı
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TÜRKSOY heyeti, Azerbaycan Hava Yollarına ait uçağın Kazakistan'da düşmesinde hayatını kaybedenler anısına Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine çelenk bıraktı. Heyet, başsağlığı dileklerini iletirken, üye ülke bayraklarını yarıya indirdi ve bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) heyeti, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçakta hayatını kaybedenlerin anısına Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine çelenk bıraktı.

TÜRKSOY'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, olayda yaşamını yitirenler anısına Teşkilatın Azerbaycan Temsilcisi Elçin Gafarlı başkanlığındaki heyet, Büyükelçiliğe çelenk sundu.

Gafarlı ile beraberindeki heyet, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov tarafından karşılandı. Büyükelçilik önüne çelenk konulmasının ardından Gafarlı, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev adına Büyükelçilikteki anı defterini imzaladı.

TÜRKSOY çalışanları, düşen uçakta hayatını kaybedenler için duydukları üzüntüyü dile getirerek, Büyükelçi Memmedov'a başsağlığı dileklerini iletti.

TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde de Azerbaycan halkının acısını paylaşmak amacıyla üye ülke bayrakları bir gün süreyle yarıya indirilirken Teşkilatın bahçesinde hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Azerbaycan Hava Yollarına ait uçağın Kazakistan'da düşmesi

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait "Embraer 190" tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Düşen uçaktaki 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
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