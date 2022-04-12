TÜRKSOY genel sekreterlik görevinin devir teslimi töreni - Haberler

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TÜRKSOY genel sekreterlik görevinin devir teslimi töreni

AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi Programın yapıldığı salon ve katılımcılar Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi

Programın yapıldığı salon ve katılımcılar

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nda (TÜRKSOY) genel sekreterlik görevinin devir teslimi törenine katıldı.

TÜRKSOY genel sekreterlik görevinin devir teslimi töreni

TÜRKSOY genel sekreterlik görevinin devir teslimi töreni

TÜRKSOY genel sekreterlik görevinin devir teslimi töreni

AA / Güncel

Mehmet Nuri Ersoy, Mevlüt Çavuşoğlu, Türk kültürü, Güncel, Haberler

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