TÜRKSOY genel sekreterlik görevinin devir teslimi töreni
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi Programın yapıldığı salon ve katılımcılar Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi
Programın yapıldığı salon ve katılımcılar
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nda (TÜRKSOY) genel sekreterlik görevinin devir teslimi törenine katıldı.