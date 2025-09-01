TÜRKSAT Eskişehir İl Müdürlüğünün yeni hizmet binası törenle açıldı

TÜRKSAT Eskişehir İl Müdürlüğünün, iletişim, yayıncılık ve bilişim hizmetlerini daha etkin, hızlı ve erişilebilir kılmak amacıyla kente kazandırdığı yeni hizmet binası, düzenlenen törenle hizmete alındı.

TÜRKSAT'ın Yenikent Mahallesi Beycan Sokak'ta hizmete giren yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye'nin teknoloji alanındaki gururu, stratejik gücü TÜRKSAT'ın kente kazandırdığı modern hizmet binasının açılışını yapmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, sadece teknolojiyi kullanan değil aynı zamanda teknoloji üreten, ihraç eden ve kendi kendine yeten bir ülke olma yolunda dev adımlar attığını belirten Aksoy, TÜRKSAT'ın bu vizyonunun en somut ve en başarılı örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

TÜRKSAT'ın Eskişehir'de yaklaşık 695 bin metre fiber, 242 bin metre koaksiyel kablo altyapısıyla 200 bin kişiye hizmet verdiğini ifade eden Aksoy, "Bugün açılışını yaptığımız bu modern tesis, TÜRKSAT'ın sadece ulusal değil yerel kalkınmaya da verdiği önemin en güzel ispatıdır. Bu bina, vatandaşlarımızın uydu, kablo ve internet hizmetlerine daha hızlı ve kaliteli bir şekilde erişmesine, dijital altyapımızın daha da güçlenmesine ve şehrimizin teknolojik bir merkez olma kimliğinin pekişmesine vesile olacaktır." ifadesini kullandı.

"Şu anda 7A üzerinde çalışıyoruz"

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da hizmete giren binanın hem Eskişehir'in internet bağlantısının güvenli ve hızlı bir şekilde yapılabileceği hem de televizyon ve her türlü sosyal medya yayın içeriklerinin kullanıcılara sunulabileceği önemli ve yüksek teknoloji içeren bir merkez olduğunu vurguladı.

TÜRKSAT'ın 21 yıl önce kurulduğunu anımsatan Atalay, şöyle devam etti:

"Şu anda gökyüzünde bizim 6 uydumuz var. Bu 6 uydumuzla dünya coğrafyasının 3'te 2'sine hizmet götürebilir. Dünya coğrafyasının ve nüfusunun yaklaşık 3'te 2'sini kapsama alanımıza almış vaziyetteyiz. Bir savaş gemimiz dünyanın herhangi bir yerindeyken, bizim uydular üzerinden bağlantı sağlıyor. Çok şükür, son zamanlarda özellikle çok öne çıkmış İHA'larda biliyorsunuz, dünyanın en önde gelen üreticisiyiz. Ülkede çok sayıda İHA'larımız faaliyet gösteriyor. O insansız hava araçlarımız, uydularımız vasıtasıyla bağlantı sağlıyor. Dünyanın her tarafında dolaşan ticari ve savaş gemilerimiz, hatta vatandaşlarımız bizim uydularımız sayesinde haberleşebiliyor. Çeşitli içeriklere, örneğin Türkçe televizyon yayınlarına erişebiliyor."

Atalay, bölgedeki en etkili uydu hizmetleri sağlayıcısı olduklarını vurgulayarak, "Son uydumuz olan TÜRKSAT 6A'yı da tamamen Türk mühendis ve uzmanlarının tasarladığı ve ürettiği bir uydu olması hasebiyle Türkiye'yi ve bizi özel kılıyor. Dünyada kendi haberleşme uydusunu yapabilen ilk 10 ülkeden biriyiz. Yaklaşık 400 milyon dolarlık bir bütçeyle gerçekleştirilen bu 6A uydumuz, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük bütçeli AR-GE projesiydi. Dolayısıyla kendi uydularımızı artık yapar hale geldik. Şu anda 7A üzerinde çalışıyoruz. Birkaç sene sonra 7A'mızı da devreye alacağız." diye konuştu.

Bilişim ve dijital dönüşüm faaliyet alanında hizmet verdiklerini dile getiren Atalay, pek çok kurumun, yazılım, donanım ve bilişim altyapılarının TÜRKSAT tarafından geliştirildiğini, üretildiğini ve işletildiğini anlattı.

Atalay, bunun devamı sayılabilecek e-Devlet kapısının geliştiricisi ve işleticisinin de TÜRKSAT olduğunu belirterek, "Şu anda yaklaşık 70 milyon vatandaşımız e-Devlet'e kayıtlı vaziyette. Her an 150 ila 200 bin insan, anlık olarak bizim sistemlerimiz üzerinden e-Devlet hizmeti alıyor." dedi.

Ahmet Hamdi Atalay, Eskişehir'le beraber 24 ilde faaliyet gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yıldız ise yeni hizmet binasının, yalnızca teknolojik kapasiteyi değil, erişilebilirlik, güvenlik, güvenirlik ve sürdürülebilirlik standartlarını da göz ederek inşa edildiğini anlatarak, "Engelli erişimi, otoparkı, yangın ve emniyet planları, çevre dostu tasarımlarıyla çağdaş bir yapı konumundadır. Tüm bu yatırımların amacı, vatandaşımıza, müşterilerimize yaşam kalitesini artırmak, kesintisiz hizmet sunmak ve dijitalleşme sürecinde ülkemize katkıda bulunmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Aksoy, TÜRKSAT Genel Müdürü Atalay ve TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı Yıldız, yeni hizmet binasının yapımında emeği geçenlere plaket takdim etti.

TÜRKSAT Genel Müdürü Atalay'ın, kurumlarının Eskişehir'deki ilk abonesi olan 28 yıllık müşterisine plaket takdiminin ardından İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından dua edildi.

Vali Aksoy ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kestikten sonra hizmete giren binayı gezdi.