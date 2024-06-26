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Türksat 6A Uydusu SpaceX Roketiyle Uzaya Gönderilecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun Amerika'nın Florida eyaletindeki SpaceX tesislerinde fırlatma öncesi testlerinin tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti. Uraloğlu, Türksat 6A'nın temmuzun ikinci haftasında SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilmesinin planlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın Amerika'nın Florida eyaletindeki SpaceX tesislerinde fırlatma öncesi testlerinin tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, "Mevcut proje takvimine göre temmuzun ikinci haftasının başında Türksat 6A uydumuzu SpaceX firmasının Falcon 9 tip roketiyle uzaya göndermeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın testleri ve fırlatılma sürecine ilişkin bilgi verdi.

Uydunun ABD'nin Florida eyaletindeki SpaceX tesislerinde fırlatma gününü beklediğini vurgulayan Uraloğlu, Türksat 6A'nın entegrasyon ve testlerinin, 10 yıllık süreçte Türksat ve TUSAŞ işbirliğiyle Türkiye'ye kazandırılan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde gerçekleştirildiğini hatırlattı. Uraloğlu, Türksat 6A'yı, Türksat'ın yanı sıra TÜBİTAK Uzay, ASELSAN, TUSAŞ ve C2Tech'in katkılarıyla en yüksek yerlilik oranıyla ürettiklerini bildirdi.

Uraloğlu, Türksat uydularının yedekliliğini sağlayacak ve mevcut kapasiteyi artıracak Türksat 6A'nın 6 Haziran'da SpaceX tesislerine ulaştığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Nakliye işlemlerinin tamamlanması sonrasında başlatılan fırlatma aşaması testleri de tamamlanma aşamasına geldi. Mevcut proje takvimine göre temmuzun ikinci haftasının başında Türksat 6A uydumuzu SpaceX firmasının Falcon 9 tip roketiyle uzaya göndermeyi planlanıyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ülkemizin en büyük AR-GE projesinde son aşamaya geldik ve her şey takvime uygun olarak ilerliyor."

Üretilen parçalar farklı görev yüklerine sahip uydularda kullanılabilecek

Türksat 6A ile Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu platformunun geliştirilmiş olacağına dikkati çeken Uraloğlu, "Uydumuzun yerli ve milli olarak üretilen her parçası uydu deneyimi kazanmış olacak. Bu çok önemli. Çünkü ülkemizde üretilen bu parçaların hepsi uzay deneyimi kazanarak uzayda başarıyla hizmet verebildiği için tüm dünyaya ihracının önü de açılacak. Artık haberleşme uydusu üreten tüm ülkeler, bu ürünleri bizden alabilecek. Sadece haberleşme uydusu üreten bir ülke olmakla kalmayacağız, tüm uydu parçalarını ihraç da edeceğiz. Üretilen her parça, artık farklı görev yüklerine sahip uydular için de kullanılabilecek." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, uzay yarışında yeni bir döneme girecek"

Uraloğlu, özellikle kritik bileşenlerin yerli imkanlarla üretilmesinin ve uzay sektöründe dışa bağımlığın azalmasının güvenlik açısından da büyük önemi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir haberleşme uydusu yaklaşık 250 milyon dolar. Sadece bir uydunun değerini bile düşünürsek bu projenin ülkemiz için ne kadar önemli olduğu biraz daha anlaşılır olabilir. Ayrıca Türksat 6A'nın, uydu sektöründe yetişmiş insan kaynağı oluşturma konusunda da önemli katkısı olacak. Teknoloji ve tecrübe kazanımı sayesinde ülkemiz uydu ve bileşenlerinin tasarım ve üretiminde önemli bir pazar payına sahip olabilecek. Ülkemiz için bir dönüm noktası olacak Türksat 6A'nın başarıyla hizmete alınması sonrasında Türkiye, uzay yarışında yeni bir döneme girecek."

Kaynak: AA / Güncel

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