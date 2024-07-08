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Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A yola çıkıyor

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TÜRK mühendisleri tarafından yerli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, bu gece yörüngesine doğru yola çıkıyor.

TÜRK mühendisleri tarafından yerli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, bu gece yörüngesine doğru yola çıkıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türksat 6A, bu gece saat 00.20'de SpaceX firmasının Amerika'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngesine fırlatılacak. Fırlatma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katılacak. Fırlatma sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video mesaj yayınlayacak. Bakan Uraloğlu da Kennedy Uzay Merkezi'nden canlı bağlantı ile orada yaşanacak heyecanı Türkiye'ye aktaracak.

BAKAN URALOĞLU: UZAYA İMZAMIZI ATACAĞIZ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın Türkiye'nin en önemli Ar-Ge projelerinden biri olduğunu ve Türk mühendislerinin yoğun çalışmaları sonucu yüzde 80'in üzerinde bir yerlilik oranıyla üretildiğini hatırlatarak, "Şu an fırlatma işlemleri için hazırlıklarımız sorunsuz devam ediyor. Bizler de ekibimiz ile birlikte fırlatma öncesi son hazırlıkları titizlikle takip ediyoruz. Bu gece inşallah bağımsızlığımızın sembolü Türksat 6A'nın fırlatma işlemlerini başarıyla gerçekleştirerek, kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri olacağız ve uzaya imzamızı atacağız" dedi.

'5 MİLYAR İNSANA HİZMET VERECEK'

Uydunun fırlatılmasından itibaren yaşanacak süreçle ilgili de bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Fırlatmanın ardından kimyasal itki sistemi ile yola çıkacak olan uydumuz 35 bin 786 kilometre uzaklıkta 42 derece doğu boylamındaki kalıcı yörüngesine ulaşacak. Burada yörünge testlerine başlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 1 ay sürecek testlerin ardından uydumuzu teslim alacağız ve faaliyete geçireceğiz. Uydumuz TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanı ile Türkiye'nin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'nın da kapsama alanına girecek ve 5 milyar insana hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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