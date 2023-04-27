TÜRKPA görüşmeleri TBMM'de başladı (2)

Meclis Başkanı Şentop, burada yaptığı konuşmada, Dili, inancı, ataları, tarihi ile bir olan Türkiye-Kazakistan arasındaki bağları güçlendirmek için atılan her adım bize mutluluk vermektedir. 1991'de Kazakistan'ın bağımsızlığından beri ilerleyen ilişkilerimize kardeşlik bilinci yol vermiştir. Kazakistan'ın sevincini kendi sevincimiz olarak bildik, kederini kendi kederimiz gibi gördük ve hissettik. Türkiye olarak yaşadığımız deprem felaketinde bize dost elini uzatan Kazakistan'ın gösterdiği destek bizim için çok kıymetlidir. Kardeşlik bağlarımız birlikte iş yapma ve başarma azmi ile güç kazanıyor, iş birliğimiz; manevi yakınlığımız ve ortak mirasımız üzerinden temelleniyor. Kazakistan'ın manevi başkenti olan Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesini ziyaret ederken duyduğumuz manevi heyecanı, Kazakistan'dan gelen dostlarımız da Hacı Bayram ve Eyüpsultan'ı ziyaret ederken duymaktadır. Enerji ve savunma sanayi alanında yaptığımız iş birliği ülkelerimizin tam bağımsız duruşuna güç katmaktadır dedi.

Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ise Türk Mehter takımının gösterisi, sadece Türk vatandaşlarının değil bizim de ruhumuzu yükselten bir müzik oldu. Bu ziyaretimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına denk geldi, Türkiye'nin 100'üncü yılını kutluyorum. Sizin başarımız bizim başarısızdır. Sayın Şentop ile ikili görüşme yaptığımızda diplomatik ilişkilerimiz 30 yıl oldu ama Türk ve Kazak halkı arasındaki ilişki binlerce sene geriye gitmektedir. Biz sizin gibi dostlarımız ile hep güçlü oluruz. Yaşasın dostluğumuz diye konuştu.