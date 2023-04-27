TÜRKPA görüşmeleri TBMM'de başladı

TÜRK Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 12'nci Genel Kurulu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde TBMM'de başladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKPA 12'nci Genel Kurulu kapsamında Türkiye'de bulunan Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ve beraberindeki heyetle görüştü. Kazakistan'da 19 Mart'ta gerçekleştirilen parlamento seçimlerinden dolayı tebriklerini ileten Şentop, "Yeni meclisin, kardeş Kazak halkının esenliği ve refahı için faydalı çalışmalar yapacağından eminim. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ardından Meclis Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Koşanov ile birlikte kendi kullandığı Togg ile Mamak'ta açılacak olan Türkiye-Kazakistan Dostluk Parkı'na geçti. Şentop gün içinde ayrıca, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre ile ayrı ayrı görüşecek.