Özbekistan Parlamentosunun üst kanadı olan Senatonun Başkanı Tanzila Narbayeva, ülkesinin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerle ilişkilerini daha da geliştirmekten yana olduğunu vurgulayarak, "Türk devletleriyle ilişkilerin geliştirilmesi Özbekistan dış politikasının önceliğidir" dedi.

Özbekistan Parlamentosunun üst kanadı olan Senatonun Başkanı Tanzila Narbayeva, ülkesinin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerle ilişkilerini daha da geliştirmekten yana olduğunu vurgulayarak, "Türk devletleriyle ilişkilerin geliştirilmesi Özbekistan dış politikasının önceliğidir" dedi.

Narbayeva, video konferansla Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) 12. Genel Kurulu'nda konuştu.

Özbekistan'da hafta sonu yapılacak anayasa değişikliği referandumundan dolayı bu toplantıya katılamadığını dile getiren Narbayeva, şubatta Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremlerde ölenlerin aileleriyle Türk halkı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'a Özbekistan parlamentosu adına taziyelerini iletti.

Narbayeva, TÜRKPA'nın son 15 yılda uluslararası arenada etkili bir kuruluş haline geldiğini, asamble platformunun üye ülkeler arasındaki çok taraflı işbirliğinin en güncel konularını etkin bir şekilde ele almaya hizmet ettiğini belirtti.

Günümüzde Özbekistan parlamentosunun başta TÜRKPA olmak üzere çeşitli uluslararası parlamentolararası teşkilatlarda aktif olarak yer aldığını, ayrıca, teşkilata üye ülkelerin parlamentolarıyla düzenli bir diyalog içinde olduğunu kaydeden Narbayeva, Özbek parlamentosunun kardeş devletler ile ortak dil, tarih ve kültüre dayalı yakın işbirliğine, ikili ve çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurguladı.

Ülkesinin Türk devletleri ve TÜRKPA bünyesindeki işbirliğinin geliştirilmesine çok önem verdiğini kaydeden Narbayeva, "Türk devletleriyle ilişkilerin geliştirilmesi Özbekistan dış politikasının önceliğidir." dedi.

Narbayeva, TÜRKPA üyesi bazı ülkelerin başta seçimler olmak üzere önemli siyasi süreçlerin eşiğinde olduğunu, iki gün sonra Özbekistan'da anayasa değişikliği için referandumun yapılacağını, 14 Mayıs'ta da Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin yapılacağını anımsatarak, bu siyasi etkinliklerin üst düzeyde ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini umut ettiklerini belirtti.

Narbayeva, "Seçim sürecinde Türkiye halkının geleceği ve ülkenin refahı için değerli bir tercih yapacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.