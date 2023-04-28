Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, Kazakistan'ın Türk dünyasının ata yurdu olarak Türk dünyası entegrasyonunu desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Koşanov, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 12. Genel Kurulu'nda konuştu.

Bundan bir ay önce Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde devlet başkanlarınca ilişkileri güçlendirmeye yönelik hedeflerin belirlendiğini hatırlatan Koşanov, "Biz de parlamentolar arası işbirliğini pekiştirerek bu sürece katkıda bulunmalıyız." dedi.

Koşanov, mevcut küresel ekonomik kriz ve çevre sorunlarından Türk devletlerinin de etkilendiğine işaret ederek "Adil dünya için parlamento diplomasisi: Enerji, Göç, Gıda konusuyla yapılan toplantımızın verimli fikir alışverişine ve parlamentolarımız arasındaki ilişkileri geliştirmeye yeni bir ivme kazandıracağından eminim." diye konuştu.

Türk devletleri örgütleri arasında bölgesel entegrasyonun güçlendiğine dikkati çeken Koşanov, mevcut dönemde ulaştırma ve lojistik alanındaki işbirliğinin de stratejik önem kazandığını vurguladı.

Koşanov, "Türk Dünyası Vizyonu-2040" belgesindeki stratejik hedeflerin birinin Avrasya'da ortak transit bölgesinin kurulması olduğunu anımsatarak "Doğu Asya ile Batı Avrupa arasındaki kıtalararası ulaşım yollarının öneminin giderek arttığı bu dönemde Türk dünyası jeostratejik bakımdan kilit rol üstleniyor. Bu bağlamda Orta Koridor ve Uluslararası Trans Hazar Ulaşım güzergahının potansiyelinin tam kullanılması önemli. Bu meseleyi TÜRKPA çerçevesinde ülkelerimizin deniz limanları ve ilgili kurumları ile birlikte ele almayı öneriyorum. Gümrük kontrolünün dijitalleştirilmesiyle ilgili ise bir dizi yasanın kabul edilmesi gerek." ifadesini kullandı.

Koşanov, bunun yanı sıra yenilenebilir enerji kaynakları ve göç alanında yasa tasarıları geliştirmeyi ve TÜRKPA kapsamında göç sorununa ilişkin uluslararası bilimsel konferansın düzenlenmesini önerdi.

Ayrıca gıda güvenliği konusunun da güncel olduğunu aktaran Koşanov, halihazırda Kazakistan ile Türkiye'nin üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı Gıda Güvenliği Örgütü'ne diğer Türk devletlerini üye olmaya çağırdı.

Koşanov, bu yıl sonbaharda Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. Yıl Dönümü Zirvesi'nin Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da gerçekleştirileceğini ve dönem başkanlığını devralacaklarını belirterek "Biz Türk dünyasının ata yurdu olarak Türk dünyasının entegrasyonunu desteklemeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.