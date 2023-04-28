TÜRKPA 12. Genel Kurulu

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) enerji, göç ve gıda güvenliği konusunda tecrübe paylaşımında bulunması gerektiğini belirtti.

Şakiyev, TÜRKPA 12. Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

Adil bir dünya için parlamento diplomasisinin önemine işaret eden Şakiyev, "Enerji, göç, yabancı işçilerin sosyal haklarının korunması ve gıda güvenliğinin korunması için parlamenter diplomasinin büyük potansiyelini aktif olarak kullanmalı, tecrübelerini paylaşmalı, ülkelerimiz ve parlamentolar arasında güvenilir ilişkiler geliştirmeli, halklarımızın yararına somut sonuçlar almalıyız." ifadesini kullandı.

Şakiyev, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağını hatırlatarak, Kırgızistan Meclisi ve Kırgızistan halkı adına TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ve tüm Türk halkını tebrik etti.