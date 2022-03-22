TURKOVAC aşısı Elazığ'da tüm aile hekimliklerinde uygulanmaya başladı

ELAZIĞ (AA) - Yerli aşı Turkovac'ın Elazığ genelindeki tüm aile hekimliklerinde uygulanmaya başladığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Cahit polat, yaptığı açıklamada, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Kovancılar ve Karakoçan Devlet Hastanelerine ek olarak tüm aile hekimliklerinde TURKOVAC aşı uygulamasına başlandığını belirterek, aşı olmaları yönünde vatandaşlara çağrıda bulundu.

Ülke genelinde olduğu gibi kentte de salgının düşme eğiliminde olduğunu, buna bağlı olarak Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu??????? üyelerinin görüşleri doğrultusunda maske, HES kodu, test ve karantina kurallarında daha rahatlatıcı kararlar alındığını kaydeden Polat, şöyle devam etti:

"Bu olumlu gelişmelerin sağlanmasında maske, mesafe ve kişisel temizliğin yanından aşı uygulamasının çok büyük etkisi vardır. Onun için pandemi ülke genelinde bitmediği sürece aşı silahımızı elden bırakmamalıyız. İl Sağlık Müdürlüğü olarakta aşılama hizmetlerimizi gevşetmeden sürdürmekteyiz. Yerli aşımız TURKOVAC ile şimdi daha rahat ve güvendeyiz. Şimdiye kadar hiç aşı yaptırmamış vatandaşlarımız 1. ve 2. doz aşılarını TURKOVAC olarak yapabilecekleri gibi daha önce 1. ve 2. dozu Biontech veya Sinovac olarak yaptıran vatandaşlarımız, hatırlatma dozu olarak 3. ve 4. dozu TURKOVAC yaptırabilirler."

Biontech ve Sinovac aşı türünde olduğu gibi TURKOVAC aşı noktalarını da her geçen gün daha da yaygın hale getirdiklerini vurgulayan Polat, vatandaşların bağlı oldukları aile hekimliklerinden rahatlıkla aşı olabileceğini bildirdi.

İl genelinde alışveriş merkezi ve bir çok resmi kurum dahil olmak üzere 200 ayrı noktada randevulu ya da randevusuz aşı yaptığını aktaran Polat, bu uygulamanın kamu hastanelerinde gece saat 24.00'e kadar devam ettiğini anlattı.

Aşı temini yönünde de herhangi sıkıntının bulunmadığını ifade eden Polat, Elazığ'da aşılamada istenilen hedefe ulaşamadıklarını, Türkiye ortalamasının altında olduklarını, ancak aşı karşıtlığı ve kararsız vatandaşların sayısının her geçen gün azaldığını aktardı.

Polat, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar ilimizde toplam 852 bin 329 aşı yapılmıştır 1. doz aşı yapılan kişi sayısı 355 bin 37, 2. doz aşı 325 bin 325 ve 139 bin 202 kişiye de 3. doz aşı yapılmıştır. Bu veriler sonucunda ilimizdeki 2. doz aşılanma oranı yüzde 70,7'ya yükselmiştir. Ancak Türkiye 2. doz aşı oranının yüzde 85,27 olduğunu da unutmamalıyız. Şu an pandemi yoğun bakım yatak doluluk oranımız da yüzde 49.3'tür. Aşılama verilerimiz istenilen düzeyde değildir. Aşılarını yaptırmaları ve tamamlamaları yönünde vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer geldiğimiz noktada daha az pandemiden söz ediyorsak, bunda aşılamanın çok büyük katkısı vardır, lütfen aşı olalım."