TÜRKONFED 15 Temmuz'u Anma Mesajı Yayınladı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Türk milletinin demokrasiye, milli birlik ve beraberliğe olan bağlılığını vurgulayan açıklamada, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının önemine dikkat çekildi. Gelişmiş bir demokrasi ve hukuk sisteminin ülkeyi refah toplumu haline getireceği vurgulandı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

TÜRKONFED'den yapılan açıklamada, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin demokrasiye, milli birlik ve beraberliğe olan bağlılığını sarsılmaz bir güçle ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde, bu uğurda canlarını feda eden askerimizi, polisimizi ve tüm yurttaşlarımızı sonsuz bir saygı ve minnetle anıyor, yaralanan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarken, sağlıklı bir ömür diliyoruz. Demokrasinin temel taşlarını hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı oluşturmakta, bu değerlerin eksik olduğu ülkelerde hukuk dışı yapılar büyüme fırsatı bulmaktadır. Bu yapıların oluşmasına fırsat vermemek için devletimizin ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda çalışan liyakatli kadroları oluşturarak şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla adaleti ve güveni temel alan bir sistem inşa etmek öncelikli hedefimiz olmalıdır.

Gelişmiş bir demokrasi ve hukuk sistemi, ülkemizi refah toplumu haline getirecek reçetenin olmazsa olmaz parçalarıdır. Bu nedenle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının kapısını aralarken 'Hayalimizdeki Türkiye'nin temelinin adalet olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş en büyük bağımsız iş dünyası örgütü olarak, Cumhuriyet değerlerini ve evrensel demokratik ilkeleri savunuyor, sivil toplum gönüllüsü olmanın bilinciyle 'orta demokrasi' ülkesi değil, hukukun üstünlüğü ile yüksek demokrasi standartlarını benimseyen bir ülke için üzerimize düşen sorumlulukları fazlasıyla yerine getirmeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz."