Turkon Line, Hindistan'a Konteyner Taşımacılığında Yeni Servis Başlatıyor

Turkon Konteyner Taşımacılık ve Denizcilik AŞ (Turkon Line) Üst Yöneticisi ( Ceo ) Alkın Kalkavan, konteyner taşımacılığı hatlarına Hindistan'ı da eklediklerini belirterek, "Türkiye'de inşa edilen ve 5 farklı yakıt tipiyle çalışan 2 adet 4 bin 12 TEU'luk gemi bu yılki operasyonlarımıza dahil edilecek ve kapasitemiz yüzde 50'nin üzerinde artacak." dedi.

AA muhabirinin Turkon Line'dan edindiği bilgiye göre, şirket servis ağını genişletmeye devam ediyor. Yeni Hindistan servisiyle ABD'den Avrupa'ya, Akdeniz'den Orta Doğu'ya uzanan bağlantılarına bir yenisini ekleyen kuruluş, müşterilerine daha geniş hizmet ağı sunmayı hedefliyor.

Turkon Line, şubatta başlayacak Hindistan servisi ile doğuya yönelik genişleme vizyonunda yeni bir adım atarken seferlere ilk etapta 4 gemiyle başlayacak ve haziranda 5 gemiye çıkarak haftalık servise devam edecek.

Rota oluşturuldu

"Türkiye Red Sea India (TRI)" rotası Ambarlı-Evyap-Aliağa-Mersin-Akabe-Cidde-NhavaSheva-Mundra-Cidde-Akabe-İskenderiye-Ambarlı şeklinde olacak.

Hindistan'a, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz üzerinden en hızlı hizmeti sunacak yeni servis, TRI Mundra ve Nhava Sheva limanlarından Hindistan'ın iç bölgelerindeki ticaret merkezlerine demir yolu bağlantısı sağlayarak taşımalarda kolaylık sunacak.

Bu kapsamda ilk aşamada, Hindistan'ın stratejik lokasyonlarına sahip Dadri, Delhi, Garhi, Sonipat, Ludhiana, Jaipur ve Ahmetabad iç konteyner depolarıyla bağlantı sağlanacak. Yeni hat, Hindistan'dan Mundra ve Nhava Sheva limanlarını ABD, Kuzey Avrupa ve Akdeniz ile birleştirerek Turkon Line'ın küresel operasyonlarına yeni bir boyut getirecek.

Müşteri memnuniyeti öncelik

Turkon Line CEO'u Alkın Kalkavan, AA muhabirine, 2025'te uluslararası deniz yolu taşımacılığındaki deneyimlerini daha ileri taşımak ve hizmet anlayışlarını daha yukarıya çıkarmak için yeni hedefler belirlediklerini söyledi.

Özellikle doğuya yönelik genişleyen servis ağları ve yeni rotalarıyla müşterilerine daha geniş bir coğrafyada en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirten Kalkavan, şunları kaydetti:

"Turkon Line, deniz taşımacılığındaki uzmanlığı ve dijitalleşmeye olan yatırımlarıyla müşteri odaklı çözümler sunarak Türkiye'nin lider denizcilik markaları arasında yer almaya devam etmektedir. Bu doğrultuda, filomuzu modernleştirme yatırımlarımıza devam ediyor, operasyonlarımızı daha yüksek verimlilikle yeniden şekillendiriyoruz. Sürdürülebilir ve yenilikçi taşımacılık anlayışımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümleri her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. "

Kalkavan, Turkon Line olarak çevre dostu ve modern gemi filosu ile sürdürülebilir taşımacılık anlayışını birleştirerek müşterilerine verimli ve yenilikçi çözümler sunmaya devam ettiklerinin altını çizerek, "ABD, Avrupa, Akdeniz ve Karadeniz pazarlarında aktif olarak hizmet veren Turkon Line, ABD, Almanya, Belçika, İngiltere, İspanya ve Mısır gibi birçok ülkede yer alan ofis ve acenteleriyle 37 limana düzenli servis sağlıyor. Türkiye'de inşa edilen ve 5 farklı yakıt tipiyle çalışan 2 adet 4 bin 12 TEU'luk gemi bu yılki operasyonlarımıza dahil edilecek ve kapasitemiz yüzde 50'nin üzerinde artacak." değerlendirmesinde bulundu.