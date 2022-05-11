Türkoloji okuyan Japon öğrenciler, Mehmet Akif'in dizelerini seslendirdi - Haberler

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Türkoloji okuyan Japon öğrenciler, Mehmet Akif'in dizelerini seslendirdi

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Tokyo Yabancı Çalışmaları Üniversitesi (TUFS) Türkoloji bölümünde okuyan Japon öğrenciler, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un dizelerini seslendirdi.

Tokyo Yabancı Çalışmaları Üniversitesi (TUFS) Türkoloji bölümünde okuyan Japon öğrenciler, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un dizelerini seslendirdi.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinde, Tokyo Yunus Emre Türk Kültür Merkezi iş birliğiyle "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinliği" düzenlendi.

Etkinlikte TUFS Türkoloji bölümünde eğitim gören Japon öğrencileri Mehmet Akif'in hak, adalet gibi evrensel değerleri yansıtan eserlerinden bazı bölümleri okudu.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen ayrı ayrı tebrik ettiği üniversite öğrencilerine hediye ve plaket vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Davetliler, Japon müzisyenlerin sunduğu geleneksel Türk musikisini dinleme ve Türk mutfağından lezzetleri tatma fırsatı buldu.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

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